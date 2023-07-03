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Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 сер, 2023 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Вирішенням проблеми зайвих перевірок різних правоохоронних органів, на які бізнес поскаржився президенту України, є завершення реформи Бюро економічної безпеки (БЕБ), зокрема проведення відкритого конкурсу на керівника бюро з наданням йому права на перезавантаження цього органу.
Дивися повний текст Гетманцев пояснив заяву Зеленського щодо створення єдиного органу для перевірок бізнесу
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:50
Хай він це третякової розповість а ні нам яка подала законопроект щоб ще ПФУ собі штрафував підприємців.
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salvydas
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