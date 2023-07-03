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Бізнес просить президента ініціювати зміну до закону про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Президента Володимира Зеленського просять ініціювати зміну Закону про РРО, який безнадійно застарів, не відображає реалій сучасного бізнесу і дає можливість податківцям трактувати його на свій розсуд.
Дивися повний текст Бізнес просить президента ініціювати зміну до закону про касові апарати
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:06
Економічний сенс РРО в контролю виключно за готівкою. Повністю згоден з автором петиції карткові розрахунки можна контролювати за банківськими виписками, але в нас є азіровській посіпака гавнянцев для якого це годівниця у податкової.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:24
бухгалтерские бредни
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