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Бізнес просить президента
ініціювати зміну до закону про...

Бізнес просить президента ініціювати зміну до закону про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:06

Бізнес просить президента ініціювати зміну до закону про...

Пропонуємо до обговорення:
Президента Володимира Зеленського просять ініціювати зміну Закону про РРО, який безнадійно застарів, не відображає реалій сучасного бізнесу і дає можливість податківцям трактувати його на свій розсуд.

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Бізнес просить президента ініціювати зміну до закону про касові апарати
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:06

Економічний сенс РРО в контролю виключно за готівкою. Повністю згоден з автором петиції карткові розрахунки можна контролювати за банківськими виписками, але в нас є азіровській посіпака гавнянцев для якого це годівниця у податкової.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:24

Re: Бізнес просить президента ініціювати зміну до закону про

бухгалтерские бредни
cohan
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