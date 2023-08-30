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Штрафи для власників автівок із ГБО: що пропонують у ВР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:57
Пропонуємо до обговорення:
До Верховної Ради України внесли законопроєкт, який передбачає нові штрафи для власників автівок, які використовують газове пальне. Народні обранці хочуть знизити розмір стягнень, але запровадити нові види покарань.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 21:57
на газу - це найекологічніший транспорт, давно вже можна було б ще на водню зробить двигуни, але політика інша - всих посадиить на електрику і потім вимкнуть світло
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aaggrruu
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