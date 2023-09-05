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Штрафи для власників автівок
із ГБО: що пропонують у ВР

Штрафи для власників автівок із ГБО: що пропонують у ВР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:57

Штрафи для власників автівок із ГБО: що пропонують у ВР

Пропонуємо до обговорення:
До Верховної Ради України внесли законопроєкт, який передбачає нові штрафи для власників автівок, які використовують газове пальне. Народні обранці хочуть знизити розмір стягнень, але запровадити нові види покарань.

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Штрафи для власників автівок із ГБО: що пропонують у ВР
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:57

на газу - це найекологічніший транспорт, давно вже можна було б ще на водню зробить двигуни, але політика інша - всих посадиить на електрику і потім вимкнуть світло
aaggrruu
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:30

Re: Штрафи для власників автівок із ГБО: що пропонують у ВР

Все проблемы решены, осталось с ГБО разобраться. А почему никто не решает проблем с "дымовыми завесами" от некоторого автотранспорта на дорогах, за которым дороги не видно и дышать нечем.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:59

Автор, тема не раскрыта. Получилось не в ту сторону)
Газ стал не экологическим видом топлива))
oleg_andrv
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:04

После того как ребята наши (ВСУ) победят,нужно нам всем ити на Киев и свергать эту коррупционную власть зеленского и депутатов ВР
ddionis27
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:50

Нужно полностью отменить штрафы за ГБО. Они незаконны

Отменить полностью штраф за ГБО!
inqiri10
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:13

Re: Штрафи для власників автівок із ГБО: що пропонують у ВР

Если официальное брендовое СТО ставит ГБО и подтверждает свою работу сертификатом, то какой смысл еще тратить время и деньги на "регистрацию"? Чистая обдираловка, лишенная смысла и логики.
Примат
 
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