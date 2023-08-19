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Якою буде мінімалка у 2024
році: пропозиції від органів...

Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:40

Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів...

Пропонуємо до обговорення:
Триває бюджетний процес та формування пропозицій до проєкту Державного бюджету України на 2024 рік.

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Якою буде мінімалка у 2024 році: пропозиції від органів влади
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:40

Пока не будет хотя бы 300$ даже не о чем разговаривать
alex7k
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:06

  alex7k написав:Пока не будет хотя бы 300$ даже не о чем разговаривать


300 бедные ФОПы не вытянут
да и другие на штрафах :mrgreen:
cohan
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