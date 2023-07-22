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Нова система оплати праці
держслужбовців: Шмигаль назвав...

Нова система оплати праці держслужбовців: Шмигаль назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:04

Нова система оплати праці держслужбовців: Шмигаль назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Нова система оплати праці державних службовців, яку планують запровадити в Україні, допоможе усунути зловживання при нарахуваннях додаткових виплат і премій.

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Нова система оплати праці держслужбовців: Шмигаль назвав основну мету реформи
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:04

Треба насамперед займатися дерегулюванням та цифровізацією, тоді і чиновників стільки не требе, але для ахметовского прошмигуна це космос.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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