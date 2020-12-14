RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12542125431254412545
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 03:15

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Тебе квартира чтобы жить или самый умный?
1к за 115-140 куе а говнолокации это же ж инвестиционное, а не чтобы жить там самому. Согласен?
А в инвестиционном сегменте все такие же умные.


Мне есть жить. И не в сраной коробке,а в доме с тремя гаражами и 20 сотками земли в черте города.
Если бы я был самый умный,я был бы очильником ТЦК хотя бы какого-то сраного райцентра, а не флудил на финансах.
Что инвестиционное? Ты уверен что ввалить сейчас столько-это инвестиция?Какой де*** это купит?
Я клоню к тому, что вот ноют-нет продаж. Так цены дайте военные. Глядишь-люди и потянутся.Им же зачем то продавать надо в войну? Зачем лукаются-стремно, на будку в Польше не хватает или на хабари?
Так попускайтесь. А то сидят и ждут,вот продаж нет. Откуда им взятся?
А ты чо волаешь? Тоже продаешь? Или за державу обидно?:mrgreen:

Допродать надо. Только не сейчас.
В сегменте до 65 тебя будут посылать, там рынок продавца.
Когда я (до войны) выходил из сегмента ЛохоМОПов в сегмент шлакоМОПов коэффициент цен за метр был 3,5-4. Сейчас даже 2 нет. На одном примере 1.33 насчитал.
Продавцы ЛохоМОПов эту несправедливую ситуацию тоже видят и потому стоят на своем.

ПС Учитывай, что долар с 2018 потерял около 50-60% покупательной способности по многим товарам. Ты посмотри сколько сейчас нормальный немецкий смеситель приличной серии стоит (без фокусов по утончению стенок корпуса как у Грое) и заказом в Китае под своим брендом (как Хансгрое Лого)
Доковидные цены уже не вернут. Докукукались кляти глобалисты.
Пишу это на ресурсе принадлежащем глобалистам. Фейлис отредактирует как обычно :mrgreen:

Раньше ж писали что рынок продавца в столице до сотки.
65 сейчас это с ремонтом, убитым, но ремонтом, или главное чтоб доки на квартиру были(ну и всё подключено)?
Коэффициент 3.5-4 это при переходе с какого конкретно объекта в какой достигался? Шлак естественно требовал для сдачи в аренду подмазки и подкраски или капиталки всё таки? А то нынешнее 1.33 как бы непонятно. Новострой то по любому не зачухан будет, в отличии от панели и тем более хруща.
И это - не вините в соросятине безмордого.
У него в классе 11 медалистов было.
Наверно его нам оттуда(с Темзы) прислали
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5451
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 08:35

  UA написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:яка ціна за метр в тебе?


Ага,приоткрой завесу!
И площадь. Уровень ремонта примерно понимаю, явно не дешман.
2800

С черными плинтусам 2800 или за плинтуса сверху доплачивать нужно?

Я никогда не считал $/м2
Зачем и кому это нужно, хз
Это нужно в коммерции.
Никаких чёрных плинтусов нет.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 17.12.22
Подякував: 199 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 11:18

  UA написав:наш КК стал соучредителем/учредителем АН?
ККЦ?
Десь півроку назад, і його знову стало нести. Як барона Мюнхаузена :wink:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23288
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 11:44

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Никаких чёрных плинтусов нет.
мабуть маються на увазі алюмінієві плінтуси типу прихованих?
дешево і сердито, орендарі в комерціі зараз при ремонтах використовують, виглядає ніби норм

до речі при останньому ремонті побачив нову технологію фінішного покриття в санвузлах бетон сірЕ чи якось так, кажуть що це типу подальшого розвитку мікроцемента, мені подобається
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11900
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2738 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12542125431254412545
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17265958
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6753003
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 78763
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3642)
23.10.2025 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.