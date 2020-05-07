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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:49

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:В чому проблема прислати лист щастя, а не створювати масакру через адмінпорушення?
  Hotab написав:владелец - бывшая жена, которой даже в машине не было. Что даст эта информация?

ясно, в кожні непевній ситуації проблему вирішує надійний кольт
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:52

  Hotab написав:flyman ,
чому проблема прислати лист щастя, а не створювати масакру через адмінпорушення?


Листи щастя передбачені лише за порушення швидкості зафіксовані камерами в автоматичному режимі і паркування (добавили).
Інші порушення (включно з поворотом в місцях, де це заборонено) мають оформлятись на місці.
На підставі чого коп буде порушувати інструкцію?
На підставі чого і хто буде слати лист щастя, який в суді буде розвалений за секунду як незаконний?

відео було із "неправильним поворотом зі створенням аварійної ситуації";
через недосконалість законодавства проводити відстріл порушників - це перемога!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:59

  flyman написав:в кожні непевній ситуації проблему вирішує надійний кольт
ты там тоже на лисапеде не превышай скорость и паркуйся по правилам. А то кольт правосудия дотянется до тебя. И филлипинки овдовеют.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:06

flyman ,

через недосконалість законодавства проводити відстріл порушників - це перемога



Законодавство таке, яке воно є. І дотримуватись треба такого.
Якщо тобі недоколиханому не дійшло, що відстрілюють не за порушення ПДР, а за напад, то вже не дійде. Але цих симптомів недостатньо, щоб довести воєнкому свою неспроможність.

Доречі навіть ті 2 порушення , за які можна карати листом щастя, були продавлені дуже нелегко. Такі самі флумани верещали, що це беззаконня, бо вести машину може будь хто. Чому власник має сплачувати штраф. Невідомо ще, в якому випадку законодавство більш досконале, де можна карати власника, чи де треба доводити вину саме водія.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:14

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:15

  flyman написав:відео було із "неправильним поворотом зі створенням аварійної ситуації"

Якої аварійної ситуації?
Порушник порушив ПДР, без аварійної ситуації. Далі він помінявся місцем з пасажиркою і почалось...
Тобто сама причина зупинки авта та наслідки різні причини. У випадку порушення ПДР це був би протокол, якщо у стані сп`яніння, або водійка без права керування авто трішечки інші кошти. Те що отримав двохсотий, це не за порушення ПДР його пристрелили, а за напад на поліцейського, а це вже загроза здоров`ю та життю співробітнику поліції. Двохсотий мабуть не знав, шо перехожий Вася та співробітник поліції юридично це різні люди.
Water
 
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