Мізки.
Але в пана won немає на те грошей.
Тому пише всіляку маячню.
Додано: Суб 08 лис, 2025 20:24
З його розповідей - всілякі послуги допомоги з імміграційними процесами (папери, провести за ручку від аеропорту до міграційки, оренда квартир, інше супутнє) - тобто все те, що люди можуть зробити самі, але треба тільки трохи пошукати. Ну а ций по х3 прайсу "допоможе".
Додано: Суб 08 лис, 2025 21:20
Я ж пропонував пану won купити в моєму кіоску мізки І категорії - відмовився, тоді я пропонував мізки в ІІ, і ІІІ категорії - відмовився.
Були мізки ІV категорії із знижкою а 50% - в нього не вистачило на ті грошей.
Образився… буває…
Є позитив: колись візьмуть на роботу в податкову - буде перевіряти відповідність дозволених видів діяльності із фактичними.
Хоч якась користь людству. Іншого не дано…
