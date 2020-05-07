|
|
|
Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:06
flyman
,
через недосконалість законодавства проводити відстріл порушників - це перемога
Законодавство таке, яке воно є. І дотримуватись треба такого.
Якщо тобі недоколиханому не дійшло, що відстрілюють не за порушення ПДР, а за напад, то вже не дійде. Але цих симптомів недостатньо, щоб довести воєнкому свою неспроможність.
Доречі навіть ті 2 порушення , за які можна карати листом щастя, були продавлені дуже нелегко. Такі самі флумани верещали, що це беззаконня, бо вести машину може будь хто. Чому власник має сплачувати штраф. Невідомо ще, в якому випадку законодавство більш досконале, де можна карати власника, чи де треба доводити вину саме водія.
Давайте Флуману слати листи щастя просто за те, що він ще в окопі, і не зʼявився в ТЦК.
Що тут доводити: Флуман в кавалірці є, мобілізація є, явки в ТЦК нема.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 04 вер, 2023 12:26, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9797
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 2057 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:14
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19005
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 3137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:15
flyman написав:
відео було із "неправильним поворотом зі створенням аварійної ситуації
"
Якої аварійної ситуації?
Порушник порушив ПДР, без аварійної ситуації. Далі він помінявся місцем з пасажиркою і почалось...
Тобто сама причина зупинки авта та наслідки різні причини. У випадку порушення ПДР це був би протокол, якщо у стані сп`яніння, або водійка без права керування авто трішечки інші кошти. Те що отримав двохсотий, це не за порушення ПДР його пристрелили, а за напад на поліцейського, а це вже загроза здоров`ю та життю співробітнику поліції. Двохсотий мабуть не знав, шо перехожий Вася та співробітник поліції юридично це різні люди.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1943
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:20
vitaliiangel написав: Proofy написав:
Полиция пошла в конфликт, вытаскивая водителя, это неправильно?
по-хорошему надо было стрелять по колесам, при попытке уехать, но разъяренный хач всё равно бы напал и закончилось бы ровно тем же.
Сибарит написав:
А вот вероятность, что кто-то захочет идти на пистолет при дистанции хотя бы 2 метра, значительно уменьшается.
то есть убитый не знал, что у полиции есть табельное оружие? а если бы узнал отказался нападать напарницу.
здесь другой случай, у Силогавы отказал мозг и инстинкт самосохранения. Какие бы не предприняли действия полицейские, получили бы ту же самую агрессию. В лучшем случае толпой его удалось бы скрутить. Что в этот момент понимал хач и какая была логика его действий не узнает уже никто.
Здесь же отвечаете сами себе. Не закончилось бы ровно тем же, так как при виде оружия включился бы инстинкт самосохранения.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2128
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:20
flyman написав: Hotab написав:flyman
,
чому проблема прислати лист щастя, а не створювати масакру через адмінпорушення?
Листи щастя передбачені лише за порушення швидкості зафіксовані камерами в автоматичному режимі і паркування (добавили).
Інші порушення (включно з поворотом в місцях, де це заборонено) мають оформлятись на місці.
На підставі чого коп буде порушувати інструкцію?
На підставі чого і хто буде слати лист щастя, який в суді буде розвалений за секунду як незаконний?
відео було із "неправильним поворотом зі створенням аварійної ситуації";
через недосконалість законодавства проводити відстріл порушників - це перемога!
чоловіче, навіщо перевертьати все з ніг на голову? його, як порушника пдр (і що немаловажно, синього), тільки зупинили і хотіли перевірити документи. мають повне право. а застрелили його як бика, який 1) чинив опір працівникам при виконанні, 2) наносив тілесні ушкодження (щонайменеше середньої важкості, все ж ніс зламаний), 3) очевидно, що міг завалодіти табельною зброєю. його за все це слід було в дупу розцілувати і відпустити чи як?
скільки вже ті соплі можна жувати? бик добикувався. поводився б чемно хоча б цій ситупції, як має робити добропорядний громадаянин, був би живий і здоровий, і надалі отруював би собою соціум бикуванням десь до звичайних громадян. а так - тепер самий крутий на кладовищі. і тут цілий bulls lives matter розвели. правозисники, ...., позбиралися. аби язиком поплескати. а коли такий бичара попадеться кому на дорозі, то першими будуть верещати, шо поліція не виконує своїх обовязків.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:22
Proofy написав:
Не закончилось бы ровно тем же, так как при виде оружия включился бы инстинкт самосохранения.
почему он не включился раньше? можете не отвечать, у вас нет живого пациента под аппаратом ПЭТ КТ (без него вы вряд ли поймёте почему).
выше я залил видео досмотрите его до концаviewtopic.php?p=5618108#p5618108
где у мужика с камнем был инстинкт самосохранения?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 04 вер, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19005
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 3137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:25
Сибарит написав: Proofy написав:
Хорошо, как мы видим подкрепления нет, Силогава садится в машину и они хотят ехать. Полиция пошла в конфликт, вытаскивая водителя, это неправильно?
Неправильно.
Надо было ехать за ними, пока не подтянется еще парочка экипажей.
В крайнем случае, если преследование слишком опасно, можно отпустить. Номер машины известен, морды на видео с камер есть.
Главная задача полиции - безопасность, в т.ч. и собственная, карательные функции второстепенны.
И еще очень важна своевременность вызова подкрепления.
Только потом вы уже не докажите, что он был пьян, он выйдет на остановке, потом оплатит 3400 грн штраф. Или же при преследовании еще могли бы быть жертвы.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2128
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:49
Патрульний поліціейський застрелив порНушника
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6040
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:58
vitaliiangel написав: Proofy написав:
Не закончилось бы ровно тем же, так как при виде оружия включился бы инстинкт самосохранения.
почему он не включился раньше? можете не отвечать, у вас нет живого пациента под аппаратом ПЭТ КТ (без него вы вряд ли поймёте почему).
выше я залил видео досмотрите его до концаviewtopic.php?p=5618108#p5618108
где у мужика с камнем был инстинкт самосохранения?
Так вот как раз тот случай когда претензий не может быть, предупреждение есть, оружие есть - маслина заслуженно.
почему он не включился раньше? возможно потому, что 2 молодых полицейских не представляли угрозы для него. За то, что выхватит оружие никто не думал.
Возможно безнаказанность предыдущих случев - Папа давай
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2128
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:09
Proofy написав:
почему он не включился раньше? возможно потому, что 2 молодых полицейских не представляли угрозы для него. За то, что выхватит оружие никто не думал.
Возможно безнаказанность предыдущих случев - Папа давай
1. алкоголь. возможно в перемешку с допингом
2. врожденные или приобретенные дисфункции лобных отделов (есть инфа что он ранее бил жену и других женщин)
3. воспитание в традициях Кавказа (там свои приколы чего можно, а чего нельзя, непослушных женщин бьют, держат в сараях и прочее). поэтому я его назвал хачём, за то что притянул сюда свои традиции. Жители Кавказа почти не поддаются ассимиляции. К счастью там такие не все.
4. хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19005
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 3137 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|