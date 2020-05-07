RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:42

vitaliiangel ,

хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)


Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.
Hotab
 
Повідомлень: 9799
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:55

  Hotab написав:vitaliiangel ,

хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)


Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.


Не знаю точно как при ВП, но в обычном положении водитель может предъявить водительское в момент составления админ.постановления. А еще может знакомиться со всеми фактами и документами, на основании которых происходит слушание и вынесение приговора (админ-постанова). Вытаскивание из авто - на основании составленого протокола об обыске в авто.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 612
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:04

Евгений Н. не путайте обыск и внешний осмотр. В том числе багажника и салона . Во время ВП.
Hotab
 
Повідомлень: 9799
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:07

а вот так это происходит на рф

местная полиция уже привыкла оставлять кости дома
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19017
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2187 раз.
Подякували: 3137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЗМІ назвали порушника, який третій тиждень курсує...
R2 » Вів 01 вер, 2020 20:27
5 1517
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 13:41
mapamapa
Суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину
R2 » Чет 23 лип, 2020 10:22
2 435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 10:30
vitaliy_berdinskikh
НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із...
R2 » Чет 07 тра, 2020 20:59
1 332
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:59
shevaged1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.