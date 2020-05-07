|
|
|
Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:42
vitaliiangel
,
хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)
Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9799
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 2058 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:55
Hotab написав:vitaliiangel
,
хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)
Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.
Не знаю точно как при ВП, но в обычном положении водитель может предъявить водительское в момент составления админ.постановления. А еще может знакомиться со всеми фактами и документами, на основании которых происходит слушание и вынесение приговора (админ-постанова). Вытаскивание из авто - на основании составленого протокола об обыске в авто.
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:04
Евгений Н. не путайте обыск и внешний осмотр. В том числе багажника и салона . Во время ВП.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9799
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 2058 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 04 вер, 2023 22:07
местная полиция уже привыкла оставлять кости дома
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19017
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 3137 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|