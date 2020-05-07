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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:42

vitaliiangel ,

хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)


Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:55

  Hotab написав:vitaliiangel ,

хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)


Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.


Не знаю точно как при ВП, но в обычном положении водитель может предъявить водительское в момент составления админ.постановления. А еще может знакомиться со всеми фактами и документами, на основании которых происходит слушание и вынесение приговора (админ-постанова). Вытаскивание из авто - на основании составленого протокола об обыске в авто.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:04

Евгений Н. не путайте обыск и внешний осмотр. В том числе багажника и салона . Во время ВП.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:07

а вот так это происходит на рф

местная полиция уже привыкла оставлять кости дома
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:04

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

Да вы гоните. Пьяного отпускают с миром.
beee
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