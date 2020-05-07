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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:13

  ЛАД написав:Интересно, что бы писали, если бы его фамилия была Петренко?
Или "быкующих" Петренко не бывает?
одна из ведущих причин преступности - среда в которой рос ребенок-подросток.

Большинство нацменов не интегрируется в нашу культурную среду, а продолжают расти в своей. На Кавказе много средневековья, там своё понятие о женщинах, алкоголе, домашнем насилии, оружии и чести. Загуглите не хочу вам это здесь расписывать.

Переехав в Украину родители Джумбери Силогава привезли свою культурную среду, которая противоречит нашей . В Украине не принято ездить пьяным за рулём, держать дома автомат Калашникова, бить женщин и быковать перед полицией ради поддержания авторитета отца. На Кавказе это норма (и не только это).

Преступник Петренко - внутренняя проблема Украины, у нас не всё хорошо, некоторые себе позволяют выходить за рамки соц.норм формировать свои суб.культуры. Но эти проблемы решаемые качеством образования, формированием среды, в которой будут расти петренки, вовлеченностью их в социум.

Проблема Джумбери Силогава не решаемая, поскольку на его поведение наша среда не влияет, он переехав продолжает жить понятиями своей родины.

Так понятнее почему он хач? Не имея ничего против народов Кавказа я возражаю тому, чтобы их нормы и традиции переносили к нам.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:30

  beee написав:Кстати никто не вспоминает какой уровень доверия к полиции. Господи не могут страничку закона выучить.
Кредит доверия = 0.
Ну и инцидент в Днепре сильно обострил прописную истину:
Сначала доказательства потом документы

Військовий стан в Україні, не чули? Спочатку документи. І не будь-ласка, а beeeгом :wink:
fler
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