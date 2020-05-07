Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Вів 05 вер, 2023 09:13

ЛАД написав: Интересно, что бы писали, если бы его фамилия была Петренко?

Или "быкующих" Петренко не бывает? Интересно, что бы писали, если бы его фамилия была Петренко?Или "быкующих" Петренко не бывает?

одна из ведущих причин преступности - среда в которой рос ребенок-подросток.Большинство нацменов не интегрируется в нашу культурную среду, а продолжают расти в своей. На Кавказе много средневековья, там своё понятие о женщинах, алкоголе, домашнем насилии, оружии и чести. Загуглите не хочу вам это здесь расписывать.Переехав в Украину родители Джумбери Силогава привезли свою культурную среду, которая противоречит нашей . В Украине не принято ездить пьяным за рулём, держать дома автомат Калашникова, бить женщин и быковать перед полицией ради поддержания авторитета отца. На Кавказе это норма (и не только это).Преступник Петренко - внутренняя проблема Украины, у нас не всё хорошо, некоторые себе позволяют выходить за рамки соц.норм формировать свои суб.культуры. Но эти проблемыкачеством образования, формированием среды, в которой будут расти петренки, вовлеченностью их в социум.Проблема Джумбери Силогава, поскольку на его поведение наша среда не влияет, он переехав продолжает жить понятиями своей родины.Так понятнее почему он хач? Не имея ничего против народов Кавказа я возражаю тому, чтобы их нормы и традиции переносили к нам.