Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Вів 05 вер, 2023 15:53

vitaliiangel написав: ЛАД написав: Интересно, что бы писали, если бы его фамилия была Петренко?

Или "быкующих" Петренко не бывает? Интересно, что бы писали, если бы его фамилия была Петренко?Или "быкующих" Петренко не бывает? одна из ведущих причин преступности - среда в которой рос ребенок-подросток.



Большинство нацменов не интегрируется в нашу культурную среду, а продолжают расти в своей. На Кавказе много средневековья, там своё понятие о женщинах, алкоголе, домашнем насилии, оружии и чести. Загуглите не хочу вам это здесь расписывать. одна из ведущих причин преступности - среда в которой рос ребенок-подросток.Большинство нацменов не интегрируется в нашу культурную среду, а продолжают расти в своей. На Кавказе много средневековья, там своё понятие о женщинах, алкоголе, домашнем насилии, оружии и чести. Загуглите не хочу вам это здесь расписывать.

Вам

Переехав в Украину родители Джумбери Силогава привезли свою культурную среду, которая противоречит нашей . В Украине не принято ездить пьяным за рулём, держать дома автомат Калашникова, бить женщин и быковать перед полицией ради поддержания авторитета отца. На Кавказе это норма (и не только это).

незаконно

Преступник Петренко - внутренняя проблема Украины, у нас не всё хорошо, некоторые себе позволяют выходить за рамки соц.норм формировать свои суб.культуры. Но эти проблемы решаемые качеством образования, формированием среды, в которой будут расти петренки, вовлеченностью их в социум.



Проблема Джумбери Силогава не решаемая, поскольку на его поведение наша среда не влияет, он переехав продолжает жить понятиями своей родины.

Так понятнее почему он хач? Не имея ничего против народов Кавказа я возражаю тому, чтобы их нормы и традиции переносили к нам.

Я служил в ЗаКВО, так что могурассказать.В Украине это всё. Так на Кавказе тоже.И не рассказывайте, что у нас не бывает пьяных за рулём, не бьют женщин и не быкуют перед полицией. А сегодня, подозреваю, и автоматов дома достаточно.А его дети? Решаемая проблема? "качеством образования, формированием среды, в которой будут расти силогавы, вовлеченностью их в социум"?Если после войны мы начнём привлекать мигрантов и это удастся, они приедут со своими "нормами и традициями". Переделать их быстро не удастся (и удастся ли вообще?). Кстати, уже писал, при вступлении в ЕС нам неизбежно придётся принимать беженцев вместе со всем ЕС.Как Вы думаете, если Вы (и не только) будете называть их "хачами" и "нацменами" (ещё хорошо звучит "чёрножопые"), как Вы думаете, чем это закончится?