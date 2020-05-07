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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 вер, 2023 15:53
fler написав: beee написав:
Кстати никто не вспоминает какой уровень доверия к полиции. Господи не могут страничку закона выучить.
Кредит доверия = 0.
Ну и инцидент в Днепре сильно обострил прописную истину:
Сначала доказательства потом документы
Військовий стан в Україні, не чули? Спочатку документи.
ПС. Щойно побачила на фб щодо документів та нашої системи правоохоронних органів:
"У нас в підозрах правоохоронних органів дедалі частіше відомий тільки обвинувачений. А решта: за участі невстановлених осіб, у невстановленому місці в невстановлений час, невстановленим способом заволоділи невстановленою сумою коштів та вивели їх у невстановленому напрямку на користь інших невстановлених осіб.
Та і обвинувачений: чи то громадянин України, чи то ні... Теж не встановлено."
Де ви таке побачили? Документи - на блок пості, а не тормозить без причины.
Виталий, ну причем здесь вообще вокзал?
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beee
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Додано: Вів 05 вер, 2023 15:53
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Интересно, что бы писали, если бы его фамилия была Петренко?
Или "быкующих" Петренко не бывает?
одна из ведущих причин преступности - среда в которой рос ребенок-подросток.
Большинство нацменов не интегрируется в нашу культурную среду, а продолжают расти в своей. На Кавказе много средневековья, там своё понятие о женщинах, алкоголе, домашнем насилии, оружии и чести. Загуглите не хочу вам это здесь расписывать.
Я служил в ЗаКВО, так что могу Вам
рассказать.
Переехав в Украину родители Джумбери Силогава привезли свою культурную среду, которая противоречит нашей . В Украине не принято ездить пьяным за рулём, держать дома автомат Калашникова, бить женщин и быковать перед полицией ради поддержания авторитета отца. На Кавказе это норма (и не только это).
В Украине это всё незаконно
. Так на Кавказе тоже.
И не рассказывайте, что у нас не бывает пьяных за рулём, не бьют женщин и не быкуют перед полицией. А сегодня, подозреваю, и автоматов дома достаточно.
Преступник Петренко - внутренняя проблема Украины, у нас не всё хорошо, некоторые себе позволяют выходить за рамки соц.норм формировать свои суб.культуры. Но эти проблемы решаемые качеством образования, формированием среды, в которой будут расти петренки, вовлеченностью их в социум.
Проблема Джумбери Силогава не решаемая, поскольку на его поведение наша среда не влияет, он переехав продолжает жить понятиями своей родины.
А его дети? Решаемая проблема? "качеством образования, формированием среды, в которой будут расти силогавы, вовлеченностью их в социум"?
Так понятнее почему он хач? Не имея ничего против народов Кавказа я возражаю тому, чтобы их нормы и традиции переносили к нам.
Если после войны мы начнём привлекать мигрантов и это удастся, они приедут со своими "нормами и традициями". Переделать их быстро не удастся (и удастся ли вообще?). Кстати, уже писал, при вступлении в ЕС нам неизбежно придётся принимать беженцев вместе со всем ЕС.
Как Вы думаете, если Вы (и не только) будете называть их "хачами" и "нацменами" (ещё хорошо звучит "чёрножопые"), как Вы думаете, чем это закончится?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 05 вер, 2023 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 15:56
ЛАД написав:
Кстати, уже писал, при вступлении в ЕС нам неизбежно придётся принимать беженцев вместо со всем ЕС.
Країни Балтії і та ж Польща майже не помітили цього "неізбєжно" з Сирії що там до неї було
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Додано: Вів 05 вер, 2023 15:59
ЛАД написав:
А его дети? Решаемая проблема? "качеством образования, формированием среды, в которой будут расти силогавы, вовлеченностью их в социум"?
я не знаю, 50/50, но их интеграция в общество - вопрос нац.безопасности.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:04
vitaliiangel написав:
...................
хач джугашвили отомстил человечеству за издевательства, которые пережил в детстве
Ну да, а Гитлер (не хач) отомстил за ..., Чингисхан за ...,. Тимур за ..., Атилла за ... .
А за что Кортес и прочие мстили индейцам?
И преступники, бывает, вырастают и во вполне благополучных семьях.
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ЛАД
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:07
ЛАД написав:
Если после войны мы начнём привлекать мигрантов и это удастся, они приедут со своими "нормами и традициями". Переделать их быстро не удастся (и удастся ли вообще?). Кстати, уже писал, при вступлении в ЕС нам неизбежно придётся принимать беженцев вместо со всем ЕС.
Как Вы думаете, если Вы (и не только) будете называть их "хачами" и "нацменами" (ещё хорошо звучит "чёрножопые"), как Вы думаете, чем это закончится?
давайте отделять котлеты от мух. Пока Ромы живут себе компактно и не лезут в ваш монастырь, какие проблемы? но если они начнут ездить пьяными, с оружием, устраивать демарши их надо будет ставить на место В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНЫМ НЕОДОБРЕНИЕМ.
Своим словом хач я выразил социальное неодобрение переселенцу с Кавказа, который надумал в наш монастырь переехать со своим уставом. Или думаете не будет к таким понаехам соц.неодобрения? Я смоделировал реакцию значительной части общества.
я когда жил во Львове тоже столкнулся с чем то подобным, но когда уезжал ни у кого ко мне претензий не было. Я не учил их жить и не переделывал там никого. Взамен просил не переделывать меня. Пример о том, что соблюдая уважение к окружающим их правилам и порядкам, проблем с ассимиляцией (или мирным сосуществованием) не будет. понаехи должны усвоить их традиции - только в стенах их квартир.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:14
vitaliiangel
если они начнут ездить пьяными, с оружием, устраивать демарши их надо будет ставить на место В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНЫМ НЕОДОБРЕНИЕМ.
Ставить на место - в первую очередь законом, который они обязаны выполнять, находясь на территории Украины, независимо от их статуса.
Социальное неодобрение тоже. Но "социальное неодобрение" и клички это разные вещи.
понаехи должны усвоить их традиции - только в стенах их квартир.
"Стенами их квартир" дело вряд ли ограничится. Да и есть традиции вполне приемлемые.
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ЛАД
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:18
ЛАД написав:
И преступники, бывает, вырастают и во вполне благополучных семьях.
Поверхностно. У внешне благополучной семьи (а внутри вы её не видите) могут быть педагогически запущенные дети, либо наоборот гиперопека, когда ребенку можно всё. Так же ребенка можно воспитывать в системе иждивенческой позиции (мне все должны) либо в системе искаженных ценностей (ненависти на какой либо почве, поклонение материальным благам и т.д. вариантов искажений много).
Внешне эти семьи вполне благополучные. У любого девиантного поведение есть чёткие причины. Чаще всего окружение и воспитание. Реже функциональные нарушения мозга. Если надо накидаю вам в личку литературы на эту тему.
проблема есть но она решаемая, в некоторых странах её решили, уменьшив преступность до мизерных показателей. конечно ей надо заниматься на этапе школы и жёстко ставить в рамки семьи с перечисленными выше подходами.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 05 вер, 2023 16:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:19
Faceless написав: ЛАД написав:
Кстати, уже писал, при вступлении в ЕС нам неизбежно придётся принимать беженцев вместо со всем ЕС.
Країни Балтії і та ж Польща майже не помітили цього "неізбєжно" з Сирії що там до неї було
Країни Балтії слишком маленькие.
А как удалось отвертеться Польше?
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ЛАД
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:24
ЛАД написав:
"Стенами их квартир" дело вряд ли ограничится. Да и есть традиции вполне приемлемые.
я про неприемлемые.
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vitaliiangel
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