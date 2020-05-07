Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

vitaliiangel написав:Поверхностно. У внешне благополучной семьи (а внутри вы её не видите) могут быть педагогически запущенные дети, либо наоборот гиперопека, когда ребенку можно всё. Так же ребенка можно воспитывать в системе иждивенческой позиции (мне все должны) либо в системе искаженных ценностей (ненависти на какой либо почве, поклонение материальным благам и т.д. вариантов искажений много).
Внешне эти семьи вполне благополучные. У любого девиантного поведение есть чёткие причины. Чаще всего окружение и воспитание. Реже функциональные нарушения мозга. Если надо накидаю вам в личку литературы на эту тему.
Вы правы. Но, к примеру, "воспитание в системе иждивенческой позиции" или "поклонения материальным благам" это потом не "месть обществу".
Более того, думаю, что не всегда это неверное воспитание или функциональные нарушения мозга. Вполне возможно, что есть "гены преступности" и это необходимо для выживания вида.
Но я не к тому. Я только о том, что это никак не связано с "хач".
При всех традициях далеко не все "хачи", негры, "муслимы" и т.д. преступники. И такие клички недопустимы.
А вообще была такая старая... притча, что ли.?
Если Пётр на базаре хозяйке разбил яйцо, то она так и кричит: "Ой, лишенько! Мені Петро яйцо розбив!"
Если яйцо разбил Абрам, то она кричит: "Ой, лишенько! Мені жиди яйця побили!"
Ну и Вы, наверное, знаете: "Если в кране нет воды, ...".
Евреев уже почти не осталось и с каждым годом всё меньше. Теперь их место займут ...?
P.s. За предложение спасибо. Но не нужно. Немного я об этом знаю, а заниматься серьёзно не буду.