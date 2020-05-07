Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Вів 05 вер, 2023 16:40

vitaliiangel написав: ЛАД написав: И преступники, бывает, вырастают и во вполне благополучных семьях. И преступники, бывает, вырастают и во вполне благополучных семьях. Поверхностно. У внешне благополучной семьи (а внутри вы её не видите) могут быть педагогически запущенные дети, либо наоборот гиперопека, когда ребенку можно всё. Так же ребенка можно воспитывать в системе иждивенческой позиции (мне все должны) либо в системе искаженных ценностей (ненависти на какой либо почве, поклонение материальным благам и т.д. вариантов искажений много).



Внешне эти семьи вполне благополучные. У любого девиантного поведение есть чёткие причины. Чаще всего окружение и воспитание. Реже функциональные нарушения мозга. Если надо накидаю вам в личку литературы на эту тему. Поверхностно. У внешне благополучной семьи (а внутри вы её не видите) могут быть педагогически запущенные дети, либо наоборот гиперопека, когда ребенку можно всё. Так же ребенка можно воспитывать в системе иждивенческой позиции (мне все должны) либо в системе искаженных ценностей (ненависти на какой либо почве, поклонение материальным благам и т.д. вариантов искажений много).Внешне эти семьи вполне благополучные. У любого девиантного поведение есть чёткие причины. Чаще всего окружение и воспитание. Реже функциональные нарушения мозга. Если надо накидаю вам в личку литературы на эту тему.

Вы правы. Но, к примеру, "воспитание в системе иждивенческой позиции" или "поклонения материальным благам" это потом не "месть обществу".Более того, думаю, что не всегда это неверное воспитание или функциональные нарушения мозга. Вполне возможно, что есть "гены преступности" и это необходимо для выживания вида.Но я не к тому. Я только о том, что это никак не связано с "хач".При всех традициях далеко не все "хачи", негры, "муслимы" и т.д. преступники. И такие клички недопустимы.А вообще была такая старая... притча, что ли.?Если Пётр на базаре хозяйке разбил яйцо, то она так и кричит: "Ой, лишенько! Мені Петро яйцо розбив!"Если яйцо разбил Абрам, то она кричит: "Ой, лишенько! Мені жиди яйця побили!"Ну и Вы, наверное, знаете: "Если в кране нет воды, ...".Евреев уже почти не осталось и с каждым годом всё меньше. Теперь их место займут ...?P.s. За предложение спасибо. Но не нужно. Немного я об этом знаю, а заниматься серьёзно не буду.