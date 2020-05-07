Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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ЛАД написав:И преступники, бывает, вырастают и во вполне благополучных семьях.
Поверхностно. У внешне благополучной семьи (а внутри вы её не видите) могут быть педагогически запущенные дети, либо наоборот гиперопека, когда ребенку можно всё. Так же ребенка можно воспитывать в системе иждивенческой позиции (мне все должны) либо в системе искаженных ценностей (ненависти на какой либо почве, поклонение материальным благам и т.д. вариантов искажений много).
Внешне эти семьи вполне благополучные. У любого девиантного поведение есть чёткие причины. Чаще всего окружение и воспитание. Реже функциональные нарушения мозга. Если надо накидаю вам в личку литературы на эту тему.
Вы правы. Но, к примеру, "воспитание в системе иждивенческой позиции" или "поклонения материальным благам" это потом не "месть обществу". Более того, думаю, что не всегда это неверное воспитание или функциональные нарушения мозга. Вполне возможно, что есть "гены преступности" и это необходимо для выживания вида. Но я не к тому. Я только о том, что это никак не связано с "хач". При всех традициях далеко не все "хачи", негры, "муслимы" и т.д. преступники. И такие клички недопустимы. А вообще была такая старая... притча, что ли.? Если Пётр на базаре хозяйке разбил яйцо, то она так и кричит: "Ой, лишенько! Мені Петро яйцо розбив!" Если яйцо разбил Абрам, то она кричит: "Ой, лишенько! Мені жиди яйця побили!" Ну и Вы, наверное, знаете: "Если в кране нет воды, ...". Евреев уже почти не осталось и с каждым годом всё меньше. Теперь их место займут ...?
P.s. За предложение спасибо. Но не нужно. Немного я об этом знаю, а заниматься серьёзно не буду.
ЛАД написав:"Стенами их квартир" дело вряд ли ограничится. Да и есть традиции вполне приемлемые.
я про неприемлемые.
Сложный вопрос о приемлемости или неприемлемости моральных норм. Слишком всё это условно. Приношение в жертву барана во время празднования Курбан-байрама на улице путём перерезания горла - приемлемо или нет? Вопрос может идти только о законности или незаконности действий. Если действие законно, то моральные проблемы следует либо оставить при себе, либо менять свои моральные принципы.
ЛАД написав:Вполне возможно, что есть "гены преступности" и это необходимо для выживания вида.
тут всё проще. Поведение и преступность это взаимодействие человека и среды.
Ребенок не имеет сил знаний и опыта влиять на среду. Поэтому либо он ей полностью подчиняется (вероятно сохраняя какие-то обиды) либо проявляет протест в явной форме (нарушение дисциплины, ложь, прогулы уроков, агрессивное и оппозиционное поведение, хамство, воровство, употребление психоактивных веществ, бродяжничество, суицидальное поведение).
В каждом индивидуальном случае есть чёткие причины такого поведения, потому что это реакция на среду. В том числе различные виды отклонений в развитии (но их не большинство). Все они хорошо описаны, есть тысячи исследований. Про гены преступности я не слышал. Вроде американцы нашли ген аутизма.
У преступника уже появляется возможность и ресурсы влиять на среду. То чего у ребёнка не было. Сталина я привел выше. Если проблемы ребенка со средой вовремя не устранить, повзрослев и получив какие-то ресурсы, он начнёт влиять на среду в меру своего понимания и под давлением нерешенных детских травм.
ЛАД написав:Приношение в жертву барана во время празднования Курбан-байрама на улице путём перерезания горла - приемлемо или нет?
я как раз хотел привести этот пример. Вероятно законы не описывают всех ситуаций, я не юрист.
vitaliiangel написав:....... Про гены преступности я не слышал.
Я тоже. Просто допускаю его существование.
Вероятно законы не описывают всех ситуаций, я не юрист.
Да, безусловно. Но при требованиях к другим надо в первую очередь руководствоваться именно законами. Хотя нормы морали бывают даже жёстче закона. У нас вполне допустимы мини-юбки. Во всяком случае, никогда не было никаких юридических запретов. Но когда-то для того, чтобы выйти на улицу в такой юбке, требовалось немалое мужество. У мусульман (во всяком случае, в странах, где действуют законы шариата) это просто незаконно - юридически. Но у нас они могут плеваться в глубине души, но не могут требовать от наших девушек отказаться от такой одежды. Кстати, не только мусульмане. Как-то приезжала женщина из Израиля. Наша, но довольно давно (лет 25) уехавшая. Удивлялась одежде, в которой ходят летом наши девушки, - у них так одеваются только "девушки лёгкого поведения".
Попался видос августа, где на вопрос водителя, кстати культурно, за что остановили, его за голову вытащили из машины и надели наручники. Это в Киеве. Забрали документы, устроили шмон. А когда поняли, что их снимает регистратор и подтянулись люди на улице, начали неумело отмазываться. Сняли наручники. Люди на улице спрашивают, где протокол обыска, понятые. Здоровье парни, на фронте пыл в правильное русло направить бы. Красавцы
где на вопрос водителя, кстати культурно, за что остановили, его за голову вытащили из машины и надели наручники.
Среди них есть даже насильники и педофилы. Но это вовсе не означает, что таких большинство, и теперь надо деклассировать полицейских как представителей органов. И про любой встрече буровить, отказывать в документах и бросаться драться.
где на вопрос водителя, кстати культурно, за что остановили, его за голову вытащили из машины и надели наручники.
Среди них есть даже насильники и педофилы. Но это вовсе не означает, что таких большинство, и теперь надо деклассировать полицейских как представителей органов. И про любой встрече буровить, отказывать в документах и бросаться драться.
Логично. Но теме ветки нужен новый повод для хейта. Его нужно высосать из вбросов. А так она завянет, как цветок