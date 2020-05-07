Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Звичайно, що можете не читати. Я вам дозволяю
Я вам навіть дозволяю плакати , якщо вам не подобається що я пишу ))
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 вер, 2023 23:50
Звичайно, що можете не читати. Я вам дозволяю
Я вам навіть дозволяю плакати , якщо вам не подобається що я пишу ))
Додано: Вів 05 вер, 2023 23:55
так воно ж в два боки працює - і ваше право на власну думку , ну і так далі, згідно вашого тексту.
чи ви може вважаєте, що ваше право якесь більш "правіше" ніж чиєсь інше?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|