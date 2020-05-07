RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:50

  Прораб написав:
  Hotab написав:Прораб ,
Мені не цікавий стадний конформізм,

Мені не цікаво, що вам цікаво.
Ви будете мені розказувати, що писати? Ви вже знаєте мою відповідь на ваші вимоги, чи вам повідомити? :?:

Ваше право на власну думку ще не зобов'язує мене слухати це марення....


Звичайно, що можете не читати. Я вам дозволяю :lol:
Я вам навіть дозволяю плакати , якщо вам не подобається що я пишу ))
Hotab
 
Повідомлень: 9804
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:55

  Прораб написав:
  Hotab написав:Прораб ,
Мені не цікавий стадний конформізм,

Мені не цікаво, що вам цікаво.
Ви будете мені розказувати, що писати? Ви вже знаєте мою відповідь на ваші вимоги, чи вам повідомити? :?:

Ваше право на власну думку ще не зобов'язує мене слухати це марення.
Якщо хочеться нагрубити, сходіть на смітник, поговоріть із собаками...


так воно ж в два боки працює - і ваше право на власну думку , ну і так далі, згідно вашого тексту.
чи ви може вважаєте, що ваше право якесь більш "правіше" ніж чиєсь інше?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 37383940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЗМІ назвали порушника, який третій тиждень курсує...
R2 » Вів 01 вер, 2020 20:27
5 1520
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 13:41
mapamapa
Суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину
R2 » Чет 23 лип, 2020 10:22
2 441
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 10:30
vitaliy_berdinskikh
НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із...
R2 » Чет 07 тра, 2020 20:59
1 336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:59
shevaged1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2244)
06.09.2023 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.