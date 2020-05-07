Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Додано: Вів 05 вер, 2023 23:50
Прораб написав: Hotab написав: Прораб
,
Мені не цікавий стадний конформізм,
Мені не цікаво, що вам цікаво.
Ви будете мені розказувати, що писати? Ви вже знаєте мою відповідь на ваші вимоги, чи вам повідомити?
Ваше право на власну думку ще не зобов'язує мене слухати це марення....
Звичайно, що можете не читати. Я вам дозволяю
Я вам навіть дозволяю плакати , якщо вам не подобається що я пишу ))
Hotab
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Додано: Вів 05 вер, 2023 23:55
Прораб написав: Hotab написав: Прораб
,
Мені не цікавий стадний конформізм,
Мені не цікаво, що вам цікаво.
Ви будете мені розказувати, що писати? Ви вже знаєте мою відповідь на ваші вимоги, чи вам повідомити?
Ваше право на власну думку ще не зобов'язує мене слухати це марення.
Якщо хочеться нагрубити, сходіть на смітник, поговоріть із собаками...
так воно ж в два боки працює - і ваше право на власну думку , ну і так далі, згідно вашого тексту.
чи ви може вважаєте, що ваше право якесь більш "правіше" ніж чиєсь інше?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 01:11
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Хотя нормы морали бывают даже жёстче закона.
кстати мусульмане.
например, вот девушка хочет познакомиться с парнем
он как бы не против, но пока что занят
https://watch.wave.video/n6luP1M5gXA8BpPM ЛАД написав:
Сложный вопрос о приемлемости или неприемлемости моральных норм.
вот в этом видео есть нарушение моральных норм? все очень спокойны, даже девушка, то есть ничего особенного не происходит. Наверное всё в рамках их культурных традиций.
Ничего не могу сказать.
Поведение парня недопустимое, но там всё недопустимое в мусульманской стране. Что там происходит, не понятно и не "в рамках".
ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:17
зачем его вытаскивали?
Пʼяне бидло у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося потім, лише на словах.
Коли чоловік побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той не продовжував рух. Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий.
vitaliiangel
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Додано: Сер 06 вер, 2023 14:00
vitaliiangel 1. Сколько человек его вытаскивали? Не сумел посчитать - 5 или 6? 2. При угрозе взорвать гранату стреляли по колёсам, а не на поражение. А где это было?
ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 14:13
ЛАД написав:
А где это было?
Кропивницкий сегодня
ЛАД написав:
При угрозе взорвать гранату стреляли по колёсам, а не на поражение.
так это он еще полицию не бил
vitaliiangel
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:52
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
А где это было?
Кропивницкий сегодня
ЛАД написав:
При угрозе взорвать гранату стреляли по колёсам, а не на поражение.
так это он еще полицию не бил
Один против 5-6 полицейских?
ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:57
vitaliiangel
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:16
vitaliiangel Ну что? Абсолютно правильные действия полиции - несколько экипажей (по-видимому 3); стрельба по колёсам; до захвата, как минимум, один полицейский с пистолетом, направленным на нарушителя, метрах в 3 от него. Грамотно и эффективно. И без стрельбы на поражение.
ЛАД
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