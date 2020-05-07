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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:50

  Прораб написав:
  Hotab написав:Прораб ,
Мені не цікавий стадний конформізм,

Мені не цікаво, що вам цікаво.
Ви будете мені розказувати, що писати? Ви вже знаєте мою відповідь на ваші вимоги, чи вам повідомити? :?:

Ваше право на власну думку ще не зобов'язує мене слухати це марення....


Звичайно, що можете не читати. Я вам дозволяю :lol:
Я вам навіть дозволяю плакати , якщо вам не подобається що я пишу ))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:55

  Прораб написав:
  Hotab написав:Прораб ,
Мені не цікавий стадний конформізм,

Мені не цікаво, що вам цікаво.
Ви будете мені розказувати, що писати? Ви вже знаєте мою відповідь на ваші вимоги, чи вам повідомити? :?:

Ваше право на власну думку ще не зобов'язує мене слухати це марення.
Якщо хочеться нагрубити, сходіть на смітник, поговоріть із собаками...


так воно ж в два боки працює - і ваше право на власну думку , ну і так далі, згідно вашого тексту.
чи ви може вважаєте, що ваше право якесь більш "правіше" ніж чиєсь інше?
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 01:11

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Хотя нормы морали бывают даже жёстче закона.
кстати мусульмане.
например, вот девушка хочет познакомиться с парнем
он как бы не против, но пока что занят
https://watch.wave.video/n6luP1M5gXA8BpPM
  ЛАД написав:Сложный вопрос о приемлемости или неприемлемости моральных норм.
вот в этом видео есть нарушение моральных норм? все очень спокойны, даже девушка, то есть ничего особенного не происходит. Наверное всё в рамках их культурных традиций.

Ничего не могу сказать.
Поведение парня недопустимое, но там всё недопустимое в мусульманской стране. Что там происходит, не понятно и не "в рамках".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:17

зачем его вытаскивали?



Пʼяне бидло у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося потім, лише на словах.

Коли чоловік побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той не продовжував рух.

Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:00

vitaliiangel
1. Сколько человек его вытаскивали? Не сумел посчитать - 5 или 6?
2. При угрозе взорвать гранату стреляли по колёсам, а не на поражение.
А где это было?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:13

  ЛАД написав:А где это было?
Кропивницкий сегодня
  ЛАД написав:При угрозе взорвать гранату стреляли по колёсам, а не на поражение.
так это он еще полицию не бил
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:52

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:А где это было?
Кропивницкий сегодня
  ЛАД написав:При угрозе взорвать гранату стреляли по колёсам, а не на поражение.
так это он еще полицию не бил

Один против 5-6 полицейских? :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:57

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:16

vitaliiangel
Ну что?
Абсолютно правильные действия полиции - несколько экипажей (по-видимому 3); стрельба по колёсам; до захвата, как минимум, один полицейский с пистолетом, направленным на нарушителя, метрах в 3 от него.
Грамотно и эффективно. И без стрельбы на поражение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:19

  ЛАД написав:Ну что?
вам чешеться поспорить? я разве где-то писал что надо задерживать иначе, желательно с летальным исходом? случился инцидент, я разместил видео о нём, без цели с вами поспорить. Да такое бывает Может кому то ещё интересно. :D
vitaliiangel
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