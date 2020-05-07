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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:27

  ЛАД написав:vitaliiangel
Ну что?
Абсолютно правильные действия полиции - несколько экипажей (по-видимому 3); стрельба по колёсам; до захвата, как минимум, один полицейский с пистолетом, направленным на нарушителя, метрах в 3 от него.
Грамотно и эффективно. И без стрельбы на поражение.

Вы адекватный? , остановили за порушення ПДР и за намір застосувати бойову гранату на АЗС, різницю відчувати спроможні?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:31

vitaliiangel
Я и не спорю.
Просто отметил хорошую и верную работу полиции.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:34

  Vadim_ написав:Вы адекватный? , остановили за порушення ПДР и за намір застосувати бойову гранату на АЗС, різницю відчувати спроможні?


тому кого за гранату - дадут может года два-три (скорей всего условно)
может ещё запретят на год управлять ТЗ
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:42

  ЛАД написав:vitaliiangel
Я и не спорю.
Просто отметил хорошую и верную работу полиции.

мне тоже понравилось. никого не били и не пристрелили, феншуй.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:55

  uaprofi написав:
  Vadim_ написав:Вы адекватный? , остановили за порушення ПДР и за намір застосувати бойову гранату на АЗС, різницю відчувати спроможні?


тому кого за гранату - дадут может года два-три (скорей всего условно)
может ещё запретят на год управлять ТЗ

Второе вряд ли. Разве что он был пьян.

vitaliiangel
А мог бы быть другой исход.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:00

  ЛАД написав:А мог бы быть другой исход.
чтобы дать вам повод для спора?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:09

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:А мог бы быть другой исход.
чтобы дать вам повод для спора?

Вы знаете, я не думаю, что весь мир вращается вокруг меня и все события в мире происходят только для того, чтобы мне было, о чём поговорить. :)
ЛАД
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  #<1 ... 38394041
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