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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:27
ЛАД написав:vitaliiangel
Ну что?
Абсолютно правильные действия полиции - несколько экипажей (по-видимому 3); стрельба по колёсам; до захвата, как минимум, один полицейский с пистолетом, направленным на нарушителя, метрах в 3 от него.
Грамотно и эффективно. И без стрельбы на поражение.
Вы адекватный? , остановили за порушення ПДР и за намір застосувати бойову гранату на АЗС, різницю відчувати спроможні?
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Vadim_
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:31
vitaliiangel
Я и не спорю.
Просто отметил хорошую и верную работу полиции.
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ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:34
Vadim_ написав:
Вы адекватный? , остановили за порушення ПДР и за намір застосувати бойову гранату на АЗС, різницю відчувати спроможні?
тому кого за гранату - дадут может года два-три (скорей всего условно)
может ещё запретят на год управлять ТЗ
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uaprofi
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:42
ЛАД написав:vitaliiangel
Я и не спорю.
Просто отметил хорошую и верную работу полиции.
мне тоже понравилось. никого не били и не пристрелили, феншуй.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:55
uaprofi написав: Vadim_ написав:
Вы адекватный? , остановили за порушення ПДР и за намір застосувати бойову гранату на АЗС, різницю відчувати спроможні?
тому кого за гранату - дадут может года два-три (скорей всего условно)
может ещё запретят на год управлять ТЗ
Второе вряд ли. Разве что он был пьян.vitaliiangel
А мог бы быть другой исход.
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ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:00
ЛАД написав:
А мог бы быть другой исход.
чтобы дать вам повод для спора?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:09
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
А мог бы быть другой исход.
чтобы дать вам повод для спора?
Вы знаете, я не думаю
, что весь мир вращается вокруг меня и все события в мире происходят только для того, чтобы мне было, о чём поговорить.
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ЛАД
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