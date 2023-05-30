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Додано: Вів 05 вер, 2023 09:10
Re: Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер:..
включаю по ночному тарифу ночью ближе к утру через умную розетку. Хватает на утро и вечер, бойлер 120 или 130 литров, точно не помню. Drazice, вроде бы называется бойлер.
Додано: Вів 05 вер, 2023 09:26
А кто то считал, если бойлер включен постоянно стоимость и сколько будет стоить если постоянно зюкаться с включением и выключением??? Думаю экономия для кварртиры будет не больше 50-80грн. Большие деньги экономиии.....Пользуйтесь водой ежедневно и не напрягайте мозги ерундой., а иначе от вас будет вонять в общественных местах.
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:36
Игорь Алексеевич
что тут считать, ровно в 2 раза дешевле, из-за того, что по тарифу «ночь» (с 23:00 до 7:00) в два раза дешевле.
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:43
Да ночью он и так не включится, если им не пользоваться с 23.00. Я даже не замарачиваюсь с включением его и выключением. Тогда надо и конд. включать по графикам и стиралки и микр. и чайники и т.д.. Т.е. постоянно думать, как сэкономить 100грн... Есть такие люди, которые при встречах только и ведут разговоры, как они экономят 100грн. на электрике и воде, но блин запах от его одежды и тела просто пипец....
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:55
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