Чи можна вимикати бойлер на ніч

Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Як відомо, бойлер споживає величезну кількість електроенергії. На тлі немаленьких тарифів і регулярних відключень світла корисно знати, чи потрібно вимикати бойлер на ніч, щоб заощадити і допомогти електромережам, пище УНІАН.
Странный вообще вопрос в заголовке. Кто ж бойлер чисто на ночь-то выключает? Это чистая диверсия и для себя и для энергосети, которая только порадуется, если электричество он скушает ночью, а не днём. Его обычно выключают на день и это имеет смысл, несмотря на все описываемые ужасы повышенного износа. Но об этом в статье только вскользь.
Про нагрев для избегания размножения микроорганизмов очень не однозначно . Если под бойлером понимать не автоклав с температурой градусов 120 или хотя бы сотню, то на стерилизатор он не потянет. На 55 что-то, конечно, денатурирует, а что-то, наоборот, только порадуется теплу: https://studfile.net/preview/9687181/page:74/ Но по моему опыту проблема надуманная.