В яких країнах Європи дешевше подорожувати залізницею,...

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В яких країнах Європи дешевше подорожувати залізницею,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:29
Пропонуємо до обговорення:
Ні для кого не секрет, що авіаперельоти в Європі, як правило, коштують значно дешевше ніж подорожі наземним транспортом. У деяких випадках квиток на потяг коштує майже вдвічі дорожче квитка на літак.
Дивися повний текст В яких країнах Європи дешевше подорожувати залізницею, ніж літаком: маршрути
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:30
да уж, Барселона - Лондон пример так пример
интересно, в Бельгии по Бельгии самолеты летают ?
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cohan
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