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Китайські банки поступово займають місце західних у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Китайські банки поступово займають місце західних у зовнішньому кредитуванні російської банківської системи — такі дії чотирьох найбільших банків Китаю є частиною зусиль Пекіна з просування юаня як світової валюти, альтернативної долару.
Дивися повний текст Китайські банки поступово займають місце західних у кредитуванні банківської системи рф — FT
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:11
об этом умные люди весной говорили еще, цитата примерно "да юань и * за такое унижение доллара заплатить россии должны были, похоже - они и заплатили "
и действительно - похоже
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:15
Так в них в ФНБ Юань до кінця року залишиться єдиною валютою і ЗВР на понад 60% буде з Юанів. А Юань, на відміну від Долара чи Євро, повністю під контролем партії.
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