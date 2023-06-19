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Китайські банки поступово
займають місце західних у...

Китайські банки поступово займають місце західних у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:11

Китайські банки поступово займають місце західних у...

Пропонуємо до обговорення:
Китайські банки поступово займають місце західних у зовнішньому кредитуванні російської банківської системи — такі дії чотирьох найбільших банків Китаю є частиною зусиль Пекіна з просування юаня як світової валюти, альтернативної долару.

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Китайські банки поступово займають місце західних у кредитуванні банківської системи рф — FT
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:11

об этом умные люди весной говорили еще, цитата примерно "да юань и * за такое унижение доллара заплатить россии должны были, похоже - они и заплатили "

и действительно - похоже
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:15

Re: Китайські банки поступово займають місце західних у...

Так в них в ФНБ Юань до кінця року залишиться єдиною валютою і ЗВР на понад 60% буде з Юанів. А Юань, на відміну від Долара чи Євро, повністю під контролем партії.
Дюрі-бачі
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