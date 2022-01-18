Як повідомляє Рrozorro, Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Триліський спиртовий завод» було продано за 6553 грн.
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Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото)
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Додано: Пон 11 вер, 2023 17:41
Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за...
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Дивися повний текст
Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото)
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