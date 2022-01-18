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Майновий комплекс «Триліський
спиртовий завод» купили за...

Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:41

Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Рrozorro, Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Триліський спиртовий завод» було продано за 6553 грн.

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Майновий комплекс «Триліський спиртовий завод» купили за 6553 грн — Рrozorro (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:41

ДБР потрібно дослідити ситуацію
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