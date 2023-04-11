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Tesla розробляє свій «наступний
автомобіль за $25 тис.»...

Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:25

Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.»...

Пропонуємо до обговорення:
Tesla готується створити електромобіль вартістю 25 тис. доларів, побудований на платформі компанії наступного покоління. Інформацією про це поділився біограф Ілона Маска Уолтер Айзексон, який детально описав план побудови такого електромобіля.

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Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.» у стилістиці Cybertruck
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