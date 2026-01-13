Електрокар чи автомобіль з ГБО: що вигідніше

У 2026 році питання економічної доцільності електромобілів порівняно з авто на газобалонному обладнанні (ГБО) знову опинилося в центрі уваги українських водіїв.
Дивися повний текст
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 кві, 2026 00:45
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Я по 2.16 це меньше ніж 50 грн на 100км. Відстань за таку вартість - 300-400 км без швидкісних зарядок. Ну і кайф коли авто до 100 за 3 сек розганяється. Якщо з аналогічним по потужності авто порівнювати то і по 30 дешевше буде.
Додано: Сер 15 кві, 2026 08:01
Правильно, актуально только для тех у кого есть доступ к розетке по ночному тарифу для населения.
Но скоро "шара" закончится с тарифом для населения, будет как во всем мире - для населения тариф выше, чем для юриков.
Регион Население Бизнес
Европа 0.255 0.212
| Страна | Население (USD/кВт⋅ч) | Бизнес (USD/кВт⋅ч) | Разница |
| ------------- | ------------------------: | -----------------: | ------------: | --------------------------- |
| 🇺🇦 Украина | **0.09** (фикс ~4.32 грн) | **0.20–0.30** | **+120–200%**
| 🇵🇱 Польша | **0.26** | **0.18–0.22** | **-15–30%**
| 🇩🇪 Германия | **0.40–0.45** | **0.20–0.30** | **-30–50%**
| 🇺🇸 США | **0.14–0.16** | **0.08–0.12** | **-20–40%**
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
