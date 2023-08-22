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У разі затяжної війни економіку доведеться перевести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 вер, 2023 23:57
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що «морально» готовий до того, що економіку України доведеться переводити на «військові рейки», якщо війна на виснаження затягнеться, а підтримка з боку союзників ставатиме слабшою.
Дивися повний текст У разі затяжної війни економіку доведеться перевести на «військові рейки», — Зеленський
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Додано: Вів 12 вер, 2023 23:57
Невже кожна макаронна фабрика вироблятиме патрони? Чи знову вироблятимуть яйця по 17?
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Додано: Сер 13 вер, 2023 08:06
Не минуло й 19 місяців великої війни.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 08:42
Війна вже майже 10 років. Це ще не "затяжна"? Чи то "попередники наживались", а тепер "ето другоє"?
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Додано: Сер 13 вер, 2023 09:40
Це збільшити випук відосиків та гуморестичних шоу в дуроскопі?
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Додано: Сер 13 вер, 2023 10:32
в тому випадку, якщо слабкість в очах його західних союзників стане «тенденцією»
Західні союзники ясно дали зрозуміти - реформи + боротьба з корупцією. Але ж ніт, ми краще відмовимось від союзників ніж будемо менше красти.
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equinox
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