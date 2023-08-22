RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У разі затяжної війни економіку
доведеться перевести...

У разі затяжної війни економіку доведеться перевести...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 23:57

У разі затяжної війни економіку доведеться перевести...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що «морально» готовий до того, що економіку України доведеться переводити на «військові рейки», якщо війна на виснаження затягнеться, а підтримка з боку союзників ставатиме слабшою.

Дивися повний текст
У разі затяжної війни економіку доведеться перевести на «військові рейки», — Зеленський
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99377
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 23:57

Невже кожна макаронна фабрика вироблятиме патрони? Чи знову вироблятимуть яйця по 17?
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 09.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:06

Не минуло й 19 місяців великої війни.
andriymakua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.09.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:42

Війна вже майже 10 років. Це ще не "затяжна"? Чи то "попередники наживались", а тепер "ето другоє"?
alt402
 
Повідомлень: 283
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 09:40

Це збільшити випук відосиків та гуморестичних шоу в дуроскопі?
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2358
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 10:32

Re: У разі затяжної війни економіку доведеться перевести...

в тому випадку, якщо слабкість в очах його західних союзників стане «тенденцією»

Західні союзники ясно дали зрозуміти - реформи + боротьба з корупцією. Але ж ніт, ми краще відмовимось від союзників ніж будемо менше красти.
equinox
 
Повідомлень: 400
З нами з: 12.12.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці з вищим доходом до війни більш схильні до...
R2 » Вів 05 вер, 2023 15:44
3 289
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 вер, 2023 23:46
greenozon
Відновити українську економіку й інфраструктуру потрібно...
R2 » Вів 22 сер, 2023 14:01
2 214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 15:32
LOKY
На водіїв чекають нові штрафи: за що доведеться платити
R2 » П'ят 11 сер, 2023 00:32
1 217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 сер, 2023 00:32
linkov_panels

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1348)
13.09.2023 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.