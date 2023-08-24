В Україні досить великий ринок автомобілів з пробігом, тому підібрати машину на свій смак не складно.
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Яке авто можна купити за 3000 доларів: топ-5 моделей
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Додано: Сер 13 вер, 2023 16:48
Яке авто можна купити за 3000 доларів: топ-5 моделей
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Яке авто можна купити за 3000 доларів: топ-5 моделей
Додано: Сер 13 вер, 2023 16:56
что за дичь? за 3куе можно купить 4шт шикарных ninebot G30 max
вместо одной ржавой рухляди в которую за 1-2 года надо будет вложить еще 1-3 куе.
Сотрудница взяла смарт как раз за 3куе. Через месяц стуканул двс. Ремонт = 3куе. Счастье!
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:53
Підтримую, таких хлам має сенс брати, тільки якщо є зайві ще стільки ж грошей і подобається ремонтувати стареньке...
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