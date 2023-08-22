Напередодні відкриття автошоу в Детройті презентовано новий Ford F-150. Найпопулярніший пікап у світі пройшов модернізацію і надійде в продаж до кінця осені за ціною від $38 565.
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Презентовано новий Ford F-150 2024 (фото, відео)
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Додано: Чет 14 вер, 2023 02:02
Презентовано новий Ford F-150 2024 (фото, відео)
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Дивися повний текст
Презентовано новий Ford F-150 2024 (фото, відео)
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