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Презентовано новий Ford
F-150 2024 (фото, відео)

Презентовано новий Ford F-150 2024 (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 02:02

Презентовано новий Ford F-150 2024 (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні відкриття автошоу в Детройті презентовано новий Ford F-150. Найпопулярніший пікап у світі пройшов модернізацію і надійде в продаж до кінця осені за ціною від $38 565.

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Презентовано новий Ford F-150 2024 (фото, відео)
R2
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Хоть тут дизайн не испаганили, а то сделали Puma - смотреть страшно
75stasstas75
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