|
|
Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 вер, 2023 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики одностайно підтримав відкриття декларацій одразу після поновлення е-декларування, а не через рік.
Дивися повний текст Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето Зеленського: комітет Ради ухвалив рішення
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99388
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 18 вер, 2023 15:52
Американцы таки перемогли? или еще не вечер
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6086
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор