Плекаємо своє

Підприємці можуть отримати фінансову підтримку для розвитку власної справи, релокації чи інших цілей, пов’язаних з безпосередньою діяльністю бізнесу.
Організатори проєкту: фінансовий сайт «Мінфін», UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard.
Загальний фонд проєкту складає 1 000 000 грн. Учасники можуть подати заявку на участь у 3 категоріях: реальний економічний тил, ветеранська сила та підтримка для розвитку . Ще одного переможця бонусної категорії визначать під час церемонії нагородження рандомним шляхом серед фіналістів, яких обере журі.
Таким чином переможці у 4 категоріях отримають по 250 000 грн на розвиток бізнесу.
Хто може отримати кошти:
🔹 Юридичні особи, що створюють товари або послуги, які в умовах війни допомагають ЗСУ, ветеранам та/або людям, що постраждали внаслідок військових дій.
🔹 Юридичні особи, засновані ветеранами або де офіційно працюють ветерани російсько-української війни, АТО, ССО (мінімум 1 працевлаштований для мікро/малого підприємства, від 3 — для середнього підприємства).
🔹 Юридичні особи, що релокувалися в Україні або потребують підтримки для релокації/масштабування бізнесу, щоб надалі працювати в Україні.
Заявки на участь приймаються до 25 жовтня 2023 року.
Ознайомитися з деталями проєкту можна
Якщо маєте знайомих підприємців, поділіться дописом та порадьте відправити заявку на участь