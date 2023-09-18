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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

Додано: Пон 18 вер, 2023 18:17 Плекаємо своє



Підприємці можуть отримати фінансову підтримку для розвитку власної справи, релокації чи інших цілей, пов’язаних з безпосередньою діяльністю бізнесу.



Організатори проєкту: фінансовий сайт «Мінфін», UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard.



Загальний фонд проєкту складає 1 000 000 грн. Учасники можуть подати заявку на участь у 3 категоріях: реальний економічний тил, ветеранська сила та підтримка для розвитку . Ще одного переможця бонусної категорії визначать під час церемонії нагородження рандомним шляхом серед фіналістів, яких обере журі.



Таким чином переможці у 4 категоріях отримають по 250 000 грн на розвиток бізнесу.



Хто може отримати кошти:

🔹 Юридичні особи, що створюють товари або послуги, які в умовах війни допомагають ЗСУ, ветеранам та/або людям, що постраждали внаслідок військових дій.

🔹 Юридичні особи, засновані ветеранами або де офіційно працюють ветерани російсько-української війни, АТО, ССО (мінімум 1 працевлаштований для мікро/малого підприємства, від 3 — для середнього підприємства).

🔹 Юридичні особи, що релокувалися в Україні або потребують підтримки для релокації/масштабування бізнесу, щоб надалі працювати в Україні.



Заявки на участь приймаються до 25 жовтня 2023 року.



Ознайомитися з деталями проєкту можна за посиланням



Якщо маєте знайомих підприємців, поділіться дописом та порадьте відправити заявку на участь Стартував проєкт «Плекаємо своє» для підтримки бізнесу із загальним фондом 1 мільйон гривень.Підприємці можуть отримати фінансову підтримку для розвитку власної справи, релокації чи інших цілей, пов’язаних з безпосередньою діяльністю бізнесу.Організатори проєкту: фінансовий сайт «Мінфін», UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard.Загальний фонд проєкту складає 1 000 000 грн. Учасники можуть подати заявку на участь у 3 категоріях: реальний економічний тил, ветеранська сила та підтримка для розвитку . Ще одного переможця бонусної категорії визначать під час церемонії нагородження рандомним шляхом серед фіналістів, яких обере журі.Таким чином переможці у 4 категоріях отримають по 250 000 грн на розвиток бізнесу.Хто може отримати кошти:🔹 Юридичні особи, що створюють товари або послуги, які в умовах війни допомагають ЗСУ, ветеранам та/або людям, що постраждали внаслідок військових дій.🔹 Юридичні особи, засновані ветеранами або де офіційно працюють ветерани російсько-української війни, АТО, ССО (мінімум 1 працевлаштований для мікро/малого підприємства, від 3 — для середнього підприємства).🔹 Юридичні особи, що релокувалися в Україні або потребують підтримки для релокації/масштабування бізнесу, щоб надалі працювати в Україні.Заявки на участь приймаються до 25 жовтня 2023 року.Ознайомитися з деталями проєкту можнаЯкщо маєте знайомих підприємців, поділіться дописом та порадьте відправити заявку на участь Ірина_

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