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Американський регулятор схвалив
нові компактні антени...

Американський регулятор схвалив нові компактні антени...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 18:16

Американський регулятор схвалив нові компактні антени...

Пропонуємо до обговорення:
Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) схвалила заявку компанії SpaceX на дві нові моделі антен для передачі супутникового зв’язку Starlink.

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Американський регулятор схвалив нові компактні антени Starlink
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 18:16

Чому антену в США сертифікують окремо, а не термінал в цілому? Антени це ж запчастини.
mikle201p
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Модератори: Ірина_, Модератор

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