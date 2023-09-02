Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) схвалила заявку компанії SpaceX на дві нові моделі антен для передачі супутникового зв’язку Starlink.
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Американський регулятор схвалив нові компактні антени Starlink
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Додано: Чет 21 вер, 2023 18:16
Американський регулятор схвалив нові компактні антени...
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Американський регулятор схвалив нові компактні антени Starlink
Додано: Чет 21 вер, 2023 18:16
Чому антену в США сертифікують окремо, а не термінал в цілому? Антени це ж запчастини.
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