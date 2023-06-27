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Фінські оператори зв’язку відмовилися від смартфонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 вер, 2023 23:34
Пропонуємо до обговорення:
Трійка великих сотових операторів Фінляндії, Telia, DNA та Elisa, зупиняють продажі смартфонів Xiaomi у відповідь на присутність бренду в росії після початку війни в Україні.
Дивися повний текст Фінські оператори зв’язку відмовилися від смартфонів Xiaomi через роботу компанії в росії
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Додано: Чет 21 вер, 2023 23:35
Боже коли вже ми Українці відмовимось ? Перестанемо купувати китайські смартфони?
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yama
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Додано: Чет 21 вер, 2023 23:40
yama написав:
Боже коли вже ми Українці відмовимось ? Перестанемо купувати китайські смартфони?
по дорогам ездит куча российских авто и это никого не напрягает. а китайские телефоны надо запретить. чтобы остались только яблоко, самсунь и моторыла
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vitaliiangel
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Додано: Чет 21 вер, 2023 23:54
vitaliiangel написав: yama написав:
Боже коли вже ми Українці відмовимось ? Перестанемо купувати китайські смартфони?
по дорогам ездит куча российских авто и это никого не напрягает. а китайские телефоны надо запретить. чтобы остались только яблоко, самсунь и моторыла
Мотрила тоже давно китай . Новоьіе рос авто можно в салоне в Украине купить сейчас ? Нет! А вот китай смарфон можно , правда сам грешу тем что на алли всякую дребедень мелку покупаю , но там по 5-10 доларов, и так каждьій второй укринец покупает на али что то , ну хорошо каждьій 10—й
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yama
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