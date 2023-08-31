Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розробляє програму розвитку українських доріг, повідомив голова агентства Маустафа Найєм.
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Уряд: у планах на наступні 5 років — відновлення та будівництво автобанів
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Додано: Вів 03 жов, 2023 22:05
Уряд: у планах на наступні 5 років — відновлення та...
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Уряд: у планах на наступні 5 років — відновлення та будівництво автобанів
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