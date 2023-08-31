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Уряд: у планах на наступні
5 років — відновлення та...

Уряд: у планах на наступні 5 років — відновлення та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2023 22:05

Уряд: у планах на наступні 5 років — відновлення та...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розробляє програму розвитку українських доріг, повідомив голова агентства Маустафа Найєм.

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Уряд: у планах на наступні 5 років — відновлення та будівництво автобанів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2023 22:05

А цим тільки дороги в голові, повний треш 🤦🏻‍♂️
bodia1406
 
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