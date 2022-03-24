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Finance.ua: Как застраховаться
от мошенничества с вашей...

Finance.ua: Как застраховаться от мошенничества с вашей...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2023 10:19

Finance.ua: Как застраховаться от мошенничества с вашей...

Пропонуємо до обговорення:
И нужно ли это делать?
Мошенники были во все времена. С появлением и развитием информационных технологий каждый день появляются все новые изощренные схемы обмана. Самая интересная целевая аудитория для мошенников – банковские клиенты.

Дивися повний текст Как застраховаться от мошенничества с вашей банковской картой
D2
 
Повідомлень: 284
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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