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Які авто з Китаю
найпопулярніші серед українців

Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 жов, 2023 19:16

Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців

Пропонуємо до обговорення:
З січня по вересень українці придбали майже 8,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став Volkswagen ID.4.

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Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців
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