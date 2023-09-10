З січня по вересень українці придбали майже 8,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став Volkswagen ID.4.
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Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців
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Додано: П'ят 13 жов, 2023 19:16
Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців
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Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців
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