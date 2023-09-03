Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.
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Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при нарахуванні пенсій
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Додано: Пон 16 жов, 2023 12:47
Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при...
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Дивися повний текст
Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при нарахуванні пенсій
Додано: Пон 16 жов, 2023 12:47
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