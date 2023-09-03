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Гетманцев підтримав запровадження
бальної системи при...

Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 жов, 2023 12:47

Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

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Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при нарахуванні пенсій
R2
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"Я вважаю себе професіоналом у сфері фінансів" Боже яке кончине!
Юристка схемотозниця вигадала з себе чергового проФФесіонала.
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