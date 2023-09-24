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Зарплати в «конвертах» для
2 тисяч працівників: БЕБ...

Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 10:44

Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ...

Пропонуємо до обговорення:
У Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок.

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Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ викрило схему у ресторанному холдингу
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 10:44

Цікаво: так працюють усі ресторанні мережі, хто ж цей щасливчик до якого завітали?
linkov_panels
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Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 11:37

Re: Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ...

linkov_panels написав:Цікаво: так працюють усі ресторанні мережі, хто ж цей щасливчик до якого завітали?
Холдинг !Fest, той що Реберня, Львівські пляцки, П'яна вишня і т п
Faceless
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