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Роберт Кійосакі спрогнозував
зростання цін на золото та...

Роберт Кійосакі спрогнозував зростання цін на золото та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 22:51

Роберт Кійосакі спрогнозував зростання цін на золото та...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємець, бізнесмен та автор популярної книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі у своєму X (раніше Twitter) спрогнозував зростання цін на золото, срібло та Bitcoin.

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Роберт Кійосакі спрогнозував зростання цін на золото та Bitcoin
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 22:51

Значит будет дешеветь
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 14:15

Интересно, а если роста Bitcoin до $120 000 в 2024 году не будет?
Как (чем) ответит за свои прогнозы Роберт Кийосаки?

"Роберт, за базар ответишь" (с)?
Victor8
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