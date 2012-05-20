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Вывоз серебряных монет
Украины заграницу

Вывоз серебряных монет Украины заграницу
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Нед 29 жов, 2023 22:32

Вывоз серебряных монет Украины заграницу

Здравствуйте! Подскажите в таком вопросе. Имеется небольшая коллекция серебряных монет Украины 925 пробы (2000-2023 годов). Как можно провезти их через границу Украины в Польшу, чтобы не было проблем? Требуются ли какие то справки либо же ограничения? Спасибо
Smoky
 
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З нами з: 29.10.23
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Модератори: Ірина_, Модератор

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