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Вывоз серебряных монет Украины заграницу
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Нед 29 жов, 2023 22:32
Здравствуйте! Подскажите в таком вопросе. Имеется небольшая коллекция серебряных монет Украины 925 пробы (2000-2023 годов). Как можно провезти их через границу Украины в Польшу, чтобы не было проблем? Требуются ли какие то справки либо же ограничения? Спасибо
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Smoky
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