Запрошуємо вас 1 листопада на безкоштовний вебінар «Інвестиції в нерухомість 2023−2024: Україна vs ОАЕ, де вигідніше». На цьому заході буде розглянуто інвестиції в нерухомість цих двох країн, порівняно дохідність та безпеку інвестицій, експерти поділяться важливими порадами.
У програмі вебінару:
📌 Актуальна ситуація на ринку нерухомості в Україні та Об'єднаних Арабських Еміратах.
📌 Тенденції та прогнози експертів щодо вартості нерухомості в 2023—2024 роках.
📌 Стартовий капітал для інвестування в нерухомість в Україні vs ОАЕ.
📌 Волатильність проєкту та перші прибутки.
📌 Підводні камені нерухомості та як їх уникнути.
📌 Як обрати об'єкт для інвестицій.
📌 Рентабельність та як її розраховувати.
📌 Як обрати надійного консультанта.
Не пропустіть можливість дізнатися більше про інвестиції в нерухомість та зробити розумний вибір! Реєструйтесь на вебінар
і приєднуйтесь до ефіру 1 листопада.
Ціна: Безкоштовно
Формат: Вебінар (онлайн)
Початок: 13:00.
Тривалість: 90 хв.