Додано: Вів 31 жов, 2023 13:27 Інвестиції в нерухомість



Запрошуємо вас 1 листопада на безкоштовний вебінар «Інвестиції в нерухомість 2023−2024: Україна vs ОАЕ, де вигідніше». На цьому заході буде розглянуто інвестиції в нерухомість цих двох країн, порівняно дохідність та безпеку інвестицій, експерти поділяться важливими порадами.



У програмі вебінару:

📌 Актуальна ситуація на ринку нерухомості в Україні та Об'єднаних Арабських Еміратах.

📌 Тенденції та прогнози експертів щодо вартості нерухомості в 2023—2024 роках.

📌 Стартовий капітал для інвестування в нерухомість в Україні vs ОАЕ.

📌 Волатильність проєкту та перші прибутки.

📌 Підводні камені нерухомості та як їх уникнути.

📌 Як обрати об'єкт для інвестицій.

📌 Рентабельність та як її розраховувати.

📌 Як обрати надійного консультанта.



Не пропустіть можливість дізнатися більше про інвестиції в нерухомість та зробити розумний вибір! Реєструйтесь на вебінар за посиланням

і приєднуйтесь до ефіру 1 листопада.



Ціна: Безкоштовно

Формат: Вебінар (онлайн)

Початок: 13:00.

