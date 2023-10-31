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Інвестиції в нерухомість

Інвестиції в нерухомість
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 13:27

Інвестиції в нерухомість

Інвестиції в нерухомість завжди були цікавою можливістю для українців, і ця популярність лише зростає. Але інвестиції не обов’язково повинні обмежуватися вашою власною квартирою — ви можете розглядати готелі, апартаменти чи навіть комерційну нерухомість.

Запрошуємо вас 1 листопада на безкоштовний вебінар «Інвестиції в нерухомість 2023−2024: Україна vs ОАЕ, де вигідніше». На цьому заході буде розглянуто інвестиції в нерухомість цих двох країн, порівняно дохідність та безпеку інвестицій, експерти поділяться важливими порадами.

У програмі вебінару:
📌 Актуальна ситуація на ринку нерухомості в Україні та Об'єднаних Арабських Еміратах.
📌 Тенденції та прогнози експертів щодо вартості нерухомості в 2023—2024 роках.
📌 Стартовий капітал для інвестування в нерухомість в Україні vs ОАЕ.
📌 Волатильність проєкту та перші прибутки.
📌 Підводні камені нерухомості та як їх уникнути.
📌 Як обрати об'єкт для інвестицій.
📌 Рентабельність та як її розраховувати.
📌 Як обрати надійного консультанта.

Не пропустіть можливість дізнатися більше про інвестиції в нерухомість та зробити розумний вибір! Реєструйтесь на вебінар за посиланням
і приєднуйтесь до ефіру 1 листопада.

Ціна: Безкоштовно
Формат: Вебінар (онлайн)
Початок: 13:00.
Тривалість: 90 хв.
Ірина_
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