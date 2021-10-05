Банк Південний

А які ще обдирають клієнтів?
Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:34
Додано: Суб 06 кві, 2024 06:28
Погоджуюсь що не справедливо. Відтепер, ви знаєте, якщо депозит,то проблем не буде,проте постійні готівкові внесення та зняття і ризик по Вам став для банку критичним[/quote]
Менеджер банку Південний сказав, що безготівкові надходження на банківський рахунок клієнта на будь яку суму не викликають жодних питань з боку фін. моніторингу. А от готівкові надходження від 400 тис. викликають
Додано: Суб 06 кві, 2024 06:49
Абанк та Ізі.
Додано: Суб 01 чер, 2024 18:40
1 червня з 22:00 до 09:00 2 червня сервіси в PivdennyOnline будуть недоступні.
Додано: Вів 25 бер, 2025 20:00
Давно не користувався...
Вони стали брати комісію за вихід СЕПом з Картки для виплат (тп Стартовий) ?
Додано: Вів 25 бер, 2025 22:48
Додано: Сер 13 сер, 2025 01:25
на полке валялась грн карта Для выплат (Тарифный план Стартовый ) ещё со времён карусели с конца декабря 2023
В мае этого года решил перевести на неё остаток средств на валютном счёте и вывести наружу p2p. После она что ли как-то активировалась видать и банк стал списывать ежемесячно 25 грн плату за обслуживание карты.
По началу не обратил внимание, глядь - а уже третий месяц списаний идёт -75 грн
Мне почему то казалось, что если нет средств, то в минус списывается только один месяц
Это что же так в бесконечный минус загоняют тут ?)
Кто местный? Просветите
Надо бы позакрывать здесь всё чую, а то ещё того гляди за обслуживание неактивные счетов начнут списывать в минус.
Додано: Сер 13 сер, 2025 18:44
