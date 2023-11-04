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Зарядна станція для дому.
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Додано: Суб 04 лис, 2023 15:08
Доброго дня, підскажіть будьласка хто і що ставив собі, і яку зарядну станцію для дому.
Який є варіант підключення? І хто підключав? Поділіться досвідом.
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Joredet
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Ірина_
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