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депозити листопада 2023 року

Найбільш привабливі депозити листопада 2023 року
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 14:04

Найбільш привабливі депозити листопада 2023 року

Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 5 до 10 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.

У пошуку оптимальних депозитів цього місяця?
Тоді ви звернулись за адресою
Ірина_
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