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Найбільш привабливі депозити листопада 2023 року
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 08 лис, 2023 14:04
Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 5 до 10 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.
У пошуку оптимальних депозитів цього місяця? Тоді ви звернулись за адресою
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Ірина_
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