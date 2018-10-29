RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Найбільш привабливі депозити

Найбільш привабливі депозити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 13:04

Найбільш привабливі депозити

Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 5 до 10 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.

У пошуку оптимальних депозитів цього місяця?
Тоді ви звернулись за адресою
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3920
З нами з: 14.09.13
Подякував: 968 раз.
Подякували: 1953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:29

  Ірина_ написав:Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 5 до 10 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.

У пошуку оптимальних депозитів цього місяця?
Тоді ви звернулись за адресою


що у грудні 2023 - вже і НБУ зменшило облікову , місяць закінчується і зовсім скоро новий рік - ні акцій нічого
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15930
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16

Ірина_
Чому Альянс ігноруєте?
Gonzik
 
Повідомлень: 21
З нами з: 20.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:16

Цікаво чи багато клієнтів в даний час погодяться відкрити депозит у банку враховуючи останні законопроекти пов’язані з мобілізацією, коли громадянам погрожують картки заблокувати.
veron
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:16

  Gonzik написав:Ірина_
Чому Альянс ігноруєте?

Альянс маскує реальну відсоткову ставку, виплачуючи частину відсотків авансом. Тому до цього часу якось не звертали на нього увагу.
Проте у січневому огляді він вже буде.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 283
З нами з: 12.05.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:17

  veron написав:Цікаво чи багато клієнтів в даний час погодяться відкрити депозит у банку враховуючи останні законопроекти пов’язані з мобілізацією, коли громадянам погрожують картки заблокувати.

Навряд чи ці погрози хтось серйозно буде втілювати. Покласти банківську систему, сподіваюсь, ідіотів не знайдеться.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 283
З нами з: 12.05.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:15

Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15930
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:42

  sens написав:Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )

А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:00

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Березень на вихід з неопомийок - спорт,ізі ( понизив на 1 місяць з поповненням з 14,5% до 11,5% )

А особо вариантов и нет на короткий срок. Кроме Рады. Или есть?

Можна обирати де обмін онлайн та вільне зняття по гривні. Є не менш 5:варіантів
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15930
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:12

Re: Sportbank

  sens написав:Можна обирати де обмін онлайн та вільне зняття по гривні. Є не менш 5:варіантів

Не, я именно за краткосрочные депозиты 1 месяц и меньше с хорошими %%
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 22.04.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозити в GBP
solovej08 » Сер 26 лют, 2020 20:02
2 4310
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 20:55
Anonim2666
Дитячі депозити
sharparchitect » Чет 13 гру, 2018 01:02
2 3408
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 13:55
sharparchitect
Finance.ua: Депозити monobank
D2 » Пон 29 жов, 2018 14:17
3 4409
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2018 08:57
morozzoff81

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3100)
20.02.2024 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.